بالفيديو..جمهور بنغلادش يصنع الحدث بتشجيع منتخب الأرجنتين

صنع الحدث الشعب البنغلاديشي مؤخراً، بتشجيعه المنتخب الأرجنتيني خلال فعاليات كأس العالم قطر 2022.

ونشر الحساب الرسمي لكأس العالم، فيديو للشعب البنغلاديشي، محتفلا بفوز المنتخب الأرجنتيني ضد نظيره البولندي يوم الأربعاء المنصرم.

كما علق عليها الحساب الرسمي للفيفا:”يا لها من نشوة”.

كما وجهت الإتحادية الأرجنتينية لكرة القدم شكرها لشعب بنغلادش على تشجيعه الحار للمنتخب خلال كأس العالم قطر 2022.

بعد أن نشرت صوراً للشعب البنغلاديشي وهو يشجع الأرجنتين خلال كأس العالم، عبر تويتر وكتب:”نشكركم على تشجيع فريقنا..إنهم مجانين مثلنا”

كما شكر الناخب الأرجنتيني ليونيل سكالوني، اليوم الجمعة، خلال المؤتمر الصحفي اليوم الجمعة:”إنه لمن دواعي الفخر أن بلدًا مثل بنغلاديش معجب بنا. سنحاول أن نبذل قصارى جهدنا. شكرا لشعب بنغلادش”.