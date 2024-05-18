بالفيديو.. جمهور بوروسيا دورتموند يودعون رويس بطريقة رائعة

ودع جمهور بوروسيا دورتموند القائد ماركو رويس بطريقة جميلة جدا، حينما وضعوا لافتة عملاقة تخصه كتبوا فيها “DANKE MARCO” ، “شكرا ماركو”.

وجاءت التوديعية بمناسبة مباراة بوروسيا و دارمشتات 98، التي انتهت بفوز ماركو ورفقائه برباعية كاملة، سجل فيها الأخير هدفا عالميا مباشرة و اختتمها بتمريرة حاسمة رائعة هي الأخرى.

كما وضع ممر شرفيا لنجم ومعشوق النادي الألماني العريق.

https://x.com/bt3/status/1791850099150123471