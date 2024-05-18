بالفيديو.. جمهور بوروسيا دورتموند يودعون رويس بطريقة رائعة
بقلم عزيز طالبي
ودع جمهور بوروسيا دورتموند القائد ماركو رويس بطريقة جميلة جدا، حينما وضعوا لافتة عملاقة تخصه كتبوا فيها “DANKE MARCO” ، “شكرا ماركو”.
وجاءت التوديعية بمناسبة مباراة بوروسيا و دارمشتات 98، التي انتهت بفوز ماركو ورفقائه برباعية كاملة، سجل فيها الأخير هدفا عالميا مباشرة و اختتمها بتمريرة حاسمة رائعة هي الأخرى.
كما وضع ممر شرفيا لنجم ومعشوق النادي الألماني العريق.
https://x.com/bt3/status/1791850099150123471
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