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الرياضة

بالفيديو.. جمهور سيلتيك يكسر الحصار ويرفع الأعلام الفلسطينية

بقلم عزيز طالبي
بالفيديو.. جمهور سيلتيك يكسر الحصار ويرفع الأعلام الفلسطينية
الفلسطينية
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استغلت الجماهير العاشقة لكرة القدم، اليوم الأربعاء، مباريات رابطة أبطال أوروبا للتعبير عن مشاعرها اتجاه القضية الفلسطينية.

ورفعت جماهير سيلتيك الاسكتلندي الأعلام الفلسطينية في مدرجات ملعب “سيلتيك بارك” مع نشيد “لن تسير وحيدا أبدا” قبل مباراة أتلتيكو مدريد التي انتهت بالتعادل بهدفين مقابل هدفين.

كما استغلت جماهير باريس سان جيرمان مباراة ميلان في رابطة أبطال أوروبا، حيث عبرت هي الأخرى عن تضامنها مع فلسطين برفع علم فلسطين، بمدرجات ملعب “حديقة الأمراء” رغم الرقابة الكبيرة من قبل السلطات الفرنسية.

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