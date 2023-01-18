بالفيديو.. جمهور عنابة يتضامن مع ماجر

قام سهرة اليوم الأربعاء الجمهور العنابي بلفتة طيبة اتجاه أسطورة كرة القدم الجزائرية رابح ماجر بعد صافرات الاستهجان التي طالته.

وذلك خلال المواجهتين بين كوت ديفوار والكونغو الديمقراطية وكذا أوغندا أمام السنغال في منافسة كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين.

وردد الجمهور العنابي الذي كان حاضرا بمدرجات ملعب 19 ماي 1956 هتافات تشجيعية لماجر مع رفع لافتات تحمل صورته.

وكان ماجر قد تعرض لصافرات استهجان بعد عرض صورته في الشاشة العملاقة لملعب نيلسون مانديلا ببراقي.