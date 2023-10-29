بالفيديو.. جمهور مارسيليا يعتدي على حافلة ليون وغروسو يتعرض إلى إصابة خطيرة

تعرضت حافلة فريق أولمبيك ليون للقذف بالحجارة من أنصار أولمبيك مارسيليا عند عبورها قلب المدينة وقبل الوصول إلى ملعب “فيلودروم”.

وقال الموقع الرسمي لفريق أولمبيك ليون، عن تعرض المدرب فابيو غروسو و مساعده رافاييل لونغو بجروح مباشرة و خطيرة على مستوى الوجه.

كما أكد تأثر اللاعبين والموظفين الذين تواجدوا في نفس الحافلة، إلى جانب ذلك، كشف الموقع الرسمي لفريق “لوال” عن إصابة ستة أنصار بجروح متفاوتة.

و نددت إدارة ليون عبر بيان لها، الاعتداءات الخطيرة من قبل جمهور نادي الجنوب الفرنسي، الذي يتواجد صعبة شأنه شأنه ليون المهدد الأول بالسقوط الى الليغ 2.

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