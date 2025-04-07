بالفيديو.. جمهور مولودية الجزائر يحفز اللاعبين قبل مواجهة أورلاندو بيراتس
سجّل عدد كبير من جمهور مولودية الجزائر، حضوره بقوة، خلال الحصة التدريبية التي جرت مساء اليوم الاثنين، بجنوب إفريقيا، استعداداً لمواجهة أورلاندو بيراتس في إياب ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا.
وحفّز جمهور مولودية الجزائر المهاجم زكرياء نعيجي ورفاقه، خلال الحصة التدريبية. وصنعوا أجواء رائعة.
ورددّ جمهور المولودية أهازيج وأغاني الفريق أمام الملعب لتحفيز رجال المدرب التونسي خالد بن يحيى، قبل مباراة الإياب المرتقبة مساء الأربعاء، علماً أن لقاء الذهاب بالجزائر بنتيجة (0-1) لصالح النادي الجنوب إفريقي.
📝 | المولودية تربح بالقلب ❤️💚
📽 | أنصار المولودية يلهبون سماء جوهانسبورغ تحفيزا للاعبين قبل الحصة التدريبية 🟩🟥💥🇿🇦🔥#𝑻𝒉𝒆𝑫𝒆𝒂𝒏 | #𝑾𝒆𝑨𝒓𝒆𝑴𝑪𝑨 |#𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒆𝒔𝑪𝑨𝑭𝑪𝑳
#نادي_مولودية_الجزائر 🟢🔴 pic.twitter.com/PqKrGg2YIL
— Mouloudia Club d’Alger (@THEDEAN1921) April 7, 2025