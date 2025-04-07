بالفيديو.. جمهور مولودية الجزائر يحفز اللاعبين قبل مواجهة أورلاندو بيراتس

سجّل عدد كبير من جمهور مولودية الجزائر، حضوره بقوة، خلال الحصة التدريبية التي جرت مساء اليوم الاثنين، بجنوب إفريقيا، استعداداً لمواجهة أورلاندو بيراتس في إياب ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا.

وحفّز جمهور مولودية الجزائر المهاجم زكرياء نعيجي ورفاقه، خلال الحصة التدريبية. وصنعوا أجواء رائعة.

ورددّ جمهور المولودية أهازيج وأغاني الفريق أمام الملعب لتحفيز رجال المدرب التونسي خالد بن يحيى، قبل مباراة الإياب المرتقبة مساء الأربعاء، علماً أن لقاء الذهاب بالجزائر بنتيجة (0-1) لصالح النادي الجنوب إفريقي.