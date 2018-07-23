بالفيديو.. جميع “لمسات” محرز مع “السيتي بـ”كاميرا خاصة”!

وضع الحساب الرسمي لنادي “مانشستر سيتي”، فيديو خاص بلمسات الدولي الجزائري، رياض محرز، خلال الودية الأخيرة أمام “بوروسيا دورتموند” الألماني.

وتابعت “كاميرا خاصة” صاحب القدم اليُسرى بشكل دقيق، طيلة الفترة التي تواجد فيها فوق أرضية ملعب “سولدير فيلد” بمدينة “شيكاغو”.

وتُظهر المُتابعة اليومية من “السكاي بلوز”، لنجم المنتخب الوطني، مدى الأهمية التي تولى لهذا الأخير، منذ وصوله لتشكيلة “بيب غوارديولا”.