بالفيديو.. جنون جماهير باريس بعد دخول ميسي في أول مباراة

إحتفل مساء اليوم الأحد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بظهور ليونيل ميسي الأول، بعدما شارك النجم الأرجنتيني خلال الشوط الثاني من مباراة فريقه أمام مضيفه ستاد ريمس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي بفوز الضيوف 2-0.

ودخل ميسي كبديل في اللقاء بالدقيقة 66 لزميله البرازيلي نيمار ليسجل ظهوره الأول مع باريس سان جيرمان، بعد انضمامه خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية فى صفقة مجانية بعد نهاية عقده مع ناديه السابق برشلونة الإسباني، واحتفلت الجماهير الموجودة في الملعب بظهور النجم الأرجنتيني الأول، بعدما بدأ المباراة من على مقاعد البدلاء، في حين قاد النجمان كيليان مبابي ونيمار خط الهجوم من البداية.

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