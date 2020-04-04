بالفيديو.. جورجينا تعتني بأناقة رونالدو خلال الحجر المنزلي

أظهرت جورجينا رودريغز، اهتمامها بأناقة، صديقها النجم كريستيانو رونالدو، خلال الفترة الحالية من الحجر المنزلي بسبب كورونا.

ونشر كريستيانو رونالدو، اليوم السبت، مقطع فيديو عبر حسابه الخاص على “تويتر”، أظهر من خلاله صديقته جورجينا، وهي تحلق شعره.

وعلق نجم نادي جوفنتوس الإيطالي، على هذا الفيديو، قائلا: “ابقى في منزلك، وحافظ عل أناقتك”.

يذكر أن كريستيانو رونالدو، يتواجد منذ فترة بداية الحجر الصحي، رفقة عائلته بجزيرة ماديرا، في البرتغال.