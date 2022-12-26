بالفيديو.. جورجينا تفاجئ رونالدو بهدية قيمة في احتفالات الكريسمس
بقلم كريم تيغرمت
احتفل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أمس الأحد، بأعياد الكريسمس، رفقة صديقته جورجينا، وأبنائه الأربعة.
وكشفت تقارير إعلامية اسبانية، الهدايا القيّمة التي قام كريستيانو رونالدو، بتوزيعها عل كل من صديقته، وأبنائه الأربعة.
كما حظي رونالدو، هو الآخر بهدية رائعة من طرف صديقته جورجينا رودريغيز، والتي منحته سيارة من نوع “رويس رويس” آخر طراز.
يذكر أن كريستيانو رونالدو، يتواجد حاليا حر من أي ارتباط، منذ فسخ عقده مع مانشستر يونايتد، قبل انطلاق مونديال قطر.
ردة فعل رونالدو عندما رأى هدية جورجينا له ❤🥺pic.twitter.com/QjiJPUhnvm
— Screen Mix (@ScreenMix) December 26, 2022
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