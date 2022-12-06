بالفيديو.. جورجينا رودريغيز تتعرض لهجوم من قبل شقيقتها

عادت باتريشيا لانتقاد أختها جورجينا رودريغيز خلال ظهورها في البرنامج الاجتماعي تيليسينكو، متهمة إياها بالكذب.

ولم تكتف شقيقة جورجينا الكبرى بتوجيه الانتقادات، بل إنها قامت بالتهديد بشكل صريح بكشف معلومات جديدة عن جورجينا.

وتدعي باتريشيا أن جورجينا لا تفعل لها شيئاً سوى السخرية من وضعها الاقتصادي. قائلةً: “إنها تخجل مني وتضحك وتفرح بوضعي الاقتصادي الحالي”.

وأضافت خلال ظهورها الإعلامي الجديد: “أنا لست شخصاً يحب المواجهة أو الغضب منها. أعتقد أننا يجب أن نتحدث معاً وأن نضع حدا لهذا الوضع”.

ونفت باتريشيا تلك المعلومات التي تم تسريبها وتقول إنها تطلب الكثير من المال من أختها الصغرى. وبكل وضوح وبكلمات موجزة، اعترفت بأنها لم تطلب من أختها أورو واحد أبداً.

وقالت: “لم أطلب المال من جورجينا في أي وقت من الأوقات، الشيء الوحيد الذي فعلته هو طلب المساعدة لأطفالي”.

وأكملت حديثها: “لا أريد المال، لقد أعطيتها للتو رقم هاتف المدرسة حتى تقوم بالاتصال بهم. لكي تتمكن من مساعدة أطفالي عن طريق شراء الكتب، لقد طلبت المساعدة للتو وما زلت انتظر”.