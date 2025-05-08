بالفيديو.. جياني أنفانتينو يهنئ “الفاف” ورئيسها وليد صادي

وجّه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، جياني أنفانتينو، اليوم الخميس، رسالة تهنئة، للاتحاد الجزائري لكرة القدم “فاف”، ورئيسها وليد صادي.

ونشرت “الفاف”، عبر صفحتها الرسمية على “فايس بوك”، رسالة أنفانتينو، التي بدئها بتهنئة “الفاف”، ورئيسها وليد صادي، لتدشن ملعب جديد، ضمن برنامج “الفيفا”، لملاعب “فيفيا أرينا”.

وأشار أنفانتينو، لكون الجزائر، تعتبر ضمن أول 11 دولة، تدشن ملعب جديد، ضمن برنامج “الفيفا”، لانشاء ألف ملعب صغير، تحت تسمية “فيفا أرينا”.

واعتبر رئيس “الفيفا” جياني أنفانتينو، بأن الجزائر، وبهذه الخطوة، تساهم في هذا المشروع القادر على تغيير حياة الملايين من الأطفال الجزائريين.

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