بالفيديو.. جيرو منبهر بنوعية الخدمات الفندقية في قطر

نشر اللاعب الدولي الفرنسي ونادي ميلان الإيطالي، أوليفييه جيرو، فيديو لغرفته الخاصة بفندق إقامة المنتخب الفرنسي بالدوحة استعدادا لمونديال قطر 2022.

وظهر لاعب منتخب الديّكة، عبر فيديو نشره أمس الأربعاء، عبر حسابه بالأنستغرام، كشف فيه عن وسائل الراحة التي تحتويها غرفته الخاصة بالفندق.

كما أبدى لاعب المنتخب الفرنسي، جيرو، رضاه عن الخدمات الفندقية التي وفرتها الدولة القطرية للمشاركين في المونديال.