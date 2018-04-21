بالفيديو.. جيش الاحتلال الصهيوني يستهدف الفريق الطبي الجزائري في غزة

تداول نشطاء فلسطينيون وجزائريون فيديو لاستهداف قوات الإحتلال الصهيوني للفريق الطبي الجزائري شرق غزة.

ويظهر الفيديو أعضاء من الفريق الطبي المتواجد في غزة وقد استهدفته القوات الصهيونية بقنابل الغاز المسيلة للدموع.

وهرع افراد من المسعفين الفلسطينيين والجزائريين لإسعاف الجزائريين المصابين جراء الغازات المسيلة للدموع.

وقد نقل البعض من الطاقم الطبي الجزائري إلى سيارات الاسعاف الفلسطينية.

فيما أعلن طاقم الاسعاف ان المصابين هم مصطفى وعلي من الفريق الطبي الجزائري.

ويتواجد فريق طبي جزائري في غزة لمساعدة الفلسطينيين طبيا في مسيرات العودة.