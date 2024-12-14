بالفيديو.. حاج موسى مُمرر حاسم في مواجهة فاينورد و هيراكلوس

بصم الجناح الأيمن لنادي فاينورد، والدولي الجزائري، أنيس حاج موسى على تمريرة حاسمة في مواجهة هيراكلوس، في إطار الجولة الـ16 من الدوري الهولندي.

فبعد أن دخل بديلا في هذه المواجهة، عند الدقيقة الـ20 من الشوط الأول، بسبب إصابة زميله بالفريق، إيغور بايكساو.

وتمكن لاعب الخضر، حاج موسى، من تقديم “أسيست الهدف الثالث لصالح فريقه عند الدقيقة الـ45+ من الشوط الأول. وليوسع تقدم فريقه في هذه المواجهة، التي تقام فعالياتها بملعب “دي كويب” بمدينة روتردام، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

للإشارة، رفع النجم الصاعد في فاينورد، حاج موسى، مساهماته التهديفية لهذا الموسم للرقم بتسجيله 6 أهداف و تقديم تمريرة حاسمة، من أصل 17 مباراة خاضها اللاعب لحد الآن.