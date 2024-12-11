بالفيديو.. حاج موسى هدافاً أمام سبارتا براغ في دوري الأبطال

بصم الدولي الجزائري، أنيس حاج موسى، اليوم الأربعاء، على هدف جديد رفقة فريقه فاينورد في منافسة دوري أبطال أوروبا.

وسجل لاعب الخضر، حاج موسى، هدفاً لصالح فريقه فاينورد، في مواجهة سبارتا براغ. في الدقيقة الـ30 من الشوط الأول في المباراة الجارية الآن بملعب روتردام. في إطار الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا. (يتقدم فاينورد بثلاثية نظيفة).

كما وصل الجناح الأيمن لفاينورد، حاج موسى، للهدف السادس هذا الموسم، ثلاثة منها في دوري أبطال أوروبا وثلاثة في الدوري الهولندي.