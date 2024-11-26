بالفيديو.. حاج موسى هدافاً وينقذ فاينورد من الخسارة أمام مانشستر سيتي

بصم الجناح الأيمن للمنتخب الوطني، أنيس حاج موسى، على رابع أهدافه هذا الموسم مع فريقه فاينورد الهولندي.

وتمكن لاعب الخضر، حاج موسى، من تسجيل هدف في مرمى مانشستر سيتي، مساء اليوم الثلاثاء، في إطار الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا. بعدما استغل خطأ فاحاً في دفاع النادي الإنجليزي. وهو الهدف الرابع له هذا الموسم، والثاني في منافسة رابطة الأبطال.

وكان لاعب الخضر سجل هدفين أمام كل من هيرنفينين وألميري سيتي في الدوري الهولندي، بالإضافة إلى هدف في مرمى رابيد سالزبورغ في إطار الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

وشارك حاج موسى، أساسيا في هذه المواجهة وفي كامل أطوارها، وتمكن من تسجيل هدف في الدقيقة الـ75. بعدما كان فريقه متأخرا في النتيجة بثلاثة أهداف دون رد، قبل أن يضيف زميله جيمينيز، الهدف الثاني لصالح الفريق الهولندي، في الدقيقة الـ82، ويعادل دافيد هانكو في الدقيقة الـ89 من المواجهة لصالح النادي الهولندي.

ونال اللاعب، حاج موسى، تنقيطاً جيداً في المواجهة بـعلامة 7.5 (حسب موقع صوفاسكور المختص).

فيما شارك مواطنه، لاعب خط الوسط، رامز زروقي، بديلا في هذه المواجهة، عند الدقيقة الـ68.