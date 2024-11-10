بالفيديو.. حاج موسى هدافا بتمريرة من زروقي

نجح لاعب “الخضر” أنيس حاج موسى، في ترك بصمته، في أول مباراة أساسية له بألوان ناديه فينورد الهولندي.

وتمكن حاج موسى، من تسجيل رابع أهداف ناديه فينورد، الفائز بنتيجة 4-1 على الضيف المير سيتي، ضمن فعاليات الجولة الـ 12 من الدوري الهولندي.

وجاء هدف حاج موسى، عند الدقيقة 78، بعد تمريرة من زميله ومواطنه زروقي، صاحب الهدف الثاني، في مواجهة اليوم.

ويعد هذا الهدف، الأول للاعب “الخضر” في الدوري الهولندي. والثاني له في جميع المنافسات بعد هدفه الأسبوع الماضي، في مرمى ريد بول سالزبورغ النمساوي، في دوري أبطال أوروبا.

واختير حاج موسى، الأفضل في اللقاء، بعدما تحصل على تقييم 8.4، من طرف موقع “هوسكورد” المختص في الأرقام والاحصائيات. وهو ما يؤكد أحقيته بمكانة أساسية في فينورد. متقدما على زروقي، صاحب ثاني أفضل تقييم بـ 8/10.