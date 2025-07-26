بالفيديو.. حاج موسى هدافا في مواجهة بوعناني وبوداوي

خطف لاعب “الخضر” أنيس حاج موسى، الأنظار في اللقاء الودي، الجاري حاليا بين ناديه فينورد روتردام الهولندي، ونادي نيس الفرنسي، بقيادة ثنائي “الخضر” الآخر، بدر الدين بوعناني وهشام بوداوي.

وبدأ ثلاثي المنتخب الوطني، المباراة الودية الجارية بالنمسا، ضمن تحضيرات الفريقان للموسم الجديد 2025-2025، ضمن التشكيلة الأساسية.

وتقدم نادي نيس الفرنسي، في النتيجة بهدف مبكر. قبل أن ينجح حاج موسى، في التعديل بعد مجهود فردي ومراوغة لاعبين قبل أن يسدد كرة زاحفة استقرت في مرمى نادي الجنوب الفرنسي.

وفي المقابل شارك الدولي الآخر، رامز زروقي، بديلا في المرحلة الثانية من جانب فينورد روتردام. وسجل هدفا عكسيا في مرماه، منح من خلاله التقدم لنادي نيس من جديد.

من جهته حمل حاج موسى، شارة القائد في ودية فينورد ونيس. في خطوة تؤكد اصرار المدرب روبن فان بيرسي، على الاحتفاظ بخدماته. وهو المطلوب بقوة من نادي بنفيكا البرتغالي، الذي يريده من أجل خلافة الأرجنتيني دي ماريا.

36’ GOAL Feyenoord: 1-1!