بالفيديو.. حاج موسى هدافا ويرفع رصيده إلى 8 أهداف رفقة فينورد

عزّز الدولي الجزائري أنيس حاج موسى، رصيده التهديفي، رفقة نادي فينورد روتاردام إلى 8 أهداف كاملة في كمل من منافستي الدوري الهولندي ورابطة أبطال أوروبا.

واستعاد أنيس حاج موسى، اليوم الأحد، حسه التهديفي، حينما سجل هدفا شخصيا له في الدقيقة 57 من عمر المواجهة التي جرت أمام نادي اهيد ايغل في الدوري الهولندي وانتهت بفوز الجزائري ورفقائه بثلاثية مقابل اثنين.

فيما اختير مهاجم الخضر أفضل لاعب في المباراة، ليؤكد عودته القوية إلى المنافسة الرسمية رغم تعرضه في وقت سابق إلى إصابة أجبرته على عدم تنشيط مباراتي الخضر أمام كل من بوتسوانا وموزمبيق.