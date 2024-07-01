بالفيديو.. حاج موسى يباشر التحضيرات الصيفية مع ناديه الجديد

باشر الدولي الجزائري أنيس حاج موسى، اليوم الإثنين، التحضيرات الصيفية رفقة ناديه الجديد فاينورد روتردام، تحسبا للموسم الكروي الجديد.

ونشرت إدارة نادي فاينورد، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “X”، صور للحصة التدريبية التي أجراها الفريق اليوم، والتي ظهر فيها خاج موسى.

ويأتي اندماج الدولي الجزائري في التحضيرات الصيفية لنادي فاينرود، بعد اعلان هذا الأخير في روقت سابق ضمه خدمات اللاعب.

وبهذا سيكون أنيس حاج موسى، ثاني دولي جزائري سينشط الموسم المقبل ضمن صفوف نادي فاينورد روتردام، الهولندي، إلى جانب مواطنه رامز زروقي.