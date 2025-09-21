بالفيديو.. حاج موسى يتألق مع فينورد ويحرج بيتكوفيتش بهدف عالمي

سجل الدولي الجزائري أنيس حاج موسى هدفا عالميا، لصالح فريقه فينورد روتردام خلال المباراة التي جمعته بنادي ألكمار، مساء اليوم الأحد،، والتي انتهت بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق، ضمن منافسات الدوري الهولندي لكرة القدم.

وجاء هدف حاج موسى في الدقيقة الـ 78، حيث منح فريقه التقدم ولو بشكل مؤقت، قبل أن يتمكن نادي ألكمار من تعديل النتيجة في اللحظات الأخيرة من المباراة عن طريق اللاعب ماردينك، في مواجهة شهدت ندية وإثارة كبيرة بين الفريقين.

وجاء تألق صاحب اليسرى السحرية، بعد فترة صعبة عاشها مع المنتخب الوطني خلال التربص الماضي، حيث لم يحصل على فرصته الكاملة تحت قيادة المدرب فلاديمير بيتكوفيتش. أداء حاج موسى في المباراة الأخيرة أعاد فتح النقاش حول خيارات المدرب الوطني، خاصة مع جاهزية اللاعب وتألقه في البطولة الهولندية.

وبهذا المستوى للاعب القادم بقوة في سماء الكرة الأوروبية، تعزز من فرصه في العودة إلى تشكيلة “محاربي الصحراء” خلال التحديات القادمة.