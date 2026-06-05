بالفيديو.. حاج موسى يتوج بجائزة لاعب الموسم في ناديه فينرود

توج الدولي الجزائري، أنيس حاج موسى، اليوم الجمعة، بجائزة أفضل لاعب للموسم، في ناديه فينرود روتردام الهولندي.

وأعلنت إدارة نادي فينرود، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “X”، عن تتويج حاج موسى، بجائزة أفضل لاعب للموسم، أرفقتها بصورة الدولي الجزائري.

كما نشر مسؤولي النادي الهولندي، مقطع فيديو، لأفضل لقطات التي بصم عليها حاج موسى، هذا الموسم مع فريقه.

وتعتبر هذه الجائزة التي نالها حاج موسى، اعتراف بكل ما قدمه مع ناديه فينرودن هذا الموسم، أين بصم على 14 هدف، وسبعة تمريرات حاسمة.