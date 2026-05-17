بالفيديو.. حاج موسى يسجل ثنائية ويهدي فوز جديد لفينورد

قاد الدولي الجزائري، أنيس حاج موسى، اليوم الأحد، ناديه فينرود، لتحقيق فوز جديد، في الدوري الهولندي.

وشارك حاج موسى، أساسيا كعادته ضمن تشكيلة ناديه فينورد، في المباراة التي جمعتهم بمضيفهم نادي زفولي، لحساب الجولة الـ34 من الدوري الهولندي.

وبرز الدولي الجزائري بقوة في الدقيقة الـ79، حين تمكن من افتتاح باب التسجيل. ليعود مجددا في الدقيقة الـ87، ليضيف الهدف الثاني.

وأنهى أنيس حاج موسى، وناديه فينورد، هذه المباراة، لصالحهم بنتيجة هدفين دون رد، على حساب فريق زفولي.

