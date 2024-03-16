بالفيديو.. حاج موسى يقود ارنهيم لتعادل مثير في الدوري الهولندي

قاد الدولي الجزائري انيس حاج موسى فريقه فيتيس أرنهيم لتعادل مثير أمام الضيف نادي ألمير سيتي بهدف مقابل هدف في الدوري الهولندي الممتاز.

وسجل انيس حاج موسى هدف التعادل في الدقيقة 87 من عمر المباراة، بعدما كان فريقه منهزما بهدف لصفر.

كما قدم مهاجم الخضر مباراة في القمة، التي جرت ضمن الجولة 26 من الدوري الهولندي بملعب “جيلريدوم”.

ومن المعتاد أن يسجل مهاجم المنتخب الأول المستقبلي، أغلب أهدافه على طريقة مواطنه رياض محرز، وهو اللاعب الذي ينتظر أن يقدم ما قدمه الأخير مع الكتيبة الوطنية.