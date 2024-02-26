بالفيديو.. حاج موسى يقود فيتيس الهولندي لأول فوز بعد 6 مباريات

قاد لاعب المنتخب الأولمبي أنيس حاج موسى، أمس الأحد، فريقه فيتيس أرنهيم الهولندي، لتحقيق أول فوز منذ 6 مباريات هذا الموسم.

وشارك حاج موسى في كامل أطوار مواجهة فريقه فيتيس أمام أرنهيم، برسم الجولة 23 من الدوري الهولندي.

وبصم لاعب الخضر على تمريرة الفوز لصالح فريقه في الدقيقة 86 من عمر اللقاء، ويساهم في تحقيق فريقه فيتيس أول فوز بعد 6 مباريات كاملة.

بعد أن تعثر نادي فيتيس أمام كل من أندية فاينورد، زفوله، غوأهاد، وهيراكوليس، والتعادل أمام فولندام، بالإضافة للإقصاء من الكأس أمام كامبور.

وللإشارة، إنضم حاج موسى لنادي فيتيس في الميركاتو الشتوي على سبيل الإعارة من نادي باترو ايسدين البلجيكي.

وخاض حاج موسى مع فريقه الهولندي 5 مباريات، سجل هدفا ومنح تمريرة حاسمة.