بالفيديو.. حادثة المنشفة تتكرر في ملاعب المغرب !

يبدو أن سرقة “المناشف” أصبحت علامة مسجلة في ملاعب المغرب، بعدما طفت إلى السطح خلال نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025، وتحولت إلى “ترند” للسخرية عبر ربوع العالم.

وبعد أسبوع من الضجة التي صنعها أشرف حكيمي، وزملاءه في نهائي الـ”كان” بعدما حاولوا بشتى الطرق. وبتواطؤ من المنظمين، سرقة منشفة حارس السنغال، إدوارد ميندي. عادت حادثة “المنشفة” لتتصدر من جديد المشهد في ملاعب المغرب. وذلك، بمناسبة لقاء أمس، بين الوداد البيضاوي، وضيفه مانيما يونيون الكونغولي. التي جرت بملعب الدار البيضاء.

حيث رصدت الكاميرات، محاولة أحد أعضاء الطاقم الفني للفريق المغربي. سرقة منشفة حارس الفريق الكونغولي، بعد أن يتدخل أحد ممثلي “الكاف” ليعيدها إلى عضو في الطاقم الفني لمانيما، الذي أعادها بدوره للحارس ديتان.

يشار إلى أن حراس المرمى في مختلف البطولات العالمية، يستخدمون المنشفة أثناء تهاطل الأمطار. من أجل تجفيف الكرة ليحسنوا قبضتهم عليها، إلى جانب تجفيف القفازات لتحكم أفضل في الكرة، ومسح الوجه لتوضيح الرؤية، إلا أن لـ”المراركة” رأي آخر.

في اللقاء الذي جمعهم اليوم ( الأحد ) قام أحد أعضاء طاقم نادي الوداد البيضاوي المغربي 🇲🇦 يأخد منشفة حارس مرمى نادي مانييما الكونغولي … 🔴🔴🔴🔴 pic.twitter.com/79eZzY3sf6 — NASIM 🇩🇿 (@na98se) January 26, 2026

