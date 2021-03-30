بالفيديو.. حادثة غريبة تُوقف مواجهة كوت ديفوار ضد إثيوبيا

توقفت ظهيرة اليوم الثلاثاء مواجهة المنتخب الإيفواري ضد ضيفه الإثيوبي في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2022 بسبب حادثة غريبة.
الحكم الرئيسي للمواجهة أُصيب بالإجهاد ما جعله يسقط على أرضية الميدان ليتم إسعافه ونقله على جناح السرعة للمستشفى.
الغريب في الأمر أن الحكم الرابع من كوت ديفوار ومن غير المُمكن أن يخلف الحكم الرئيسي ما وضع الإتحاد الإفريقي في موقف محرج.
منسق المباراة التي كانت نتيجتها تُشير لتفوق كوت ديفوار بثلاثية لهدف وحيد قرر إنهاء المباراة بانتظار قرارات الاتحاد الإفريقي.
▪️ حكم الساحة لمباراة كوت ديفوار وإثيوبيا يصاب بالإجهاد.
▪️ وجود حكم رابع من كوت ديفوار وضع الإتحاد الإفريقي في موقف محرج.
▪️ منسق المباراة قرر إنهاء المباراة بانتظار قرارات الاتحاد الإفريقي.#تصفيات_كأس_أمم_إفريقيا #TotalAFCONQ2021 pic.twitter.com/Bo2hVA03va
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 30, 2021
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