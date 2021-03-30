بالفيديو.. حادثة غريبة تُوقف مواجهة كوت ديفوار ضد إثيوبيا

توقفت ظهيرة اليوم الثلاثاء مواجهة المنتخب الإيفواري ضد ضيفه الإثيوبي في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2022 بسبب حادثة غريبة.

الحكم الرئيسي للمواجهة أُصيب بالإجهاد ما جعله يسقط على أرضية الميدان ليتم إسعافه ونقله على جناح السرعة للمستشفى.

الغريب في الأمر أن الحكم الرابع من كوت ديفوار ومن غير المُمكن أن يخلف الحكم الرئيسي ما وضع الإتحاد الإفريقي في موقف محرج.

منسق المباراة التي كانت نتيجتها تُشير لتفوق كوت ديفوار بثلاثية لهدف وحيد قرر إنهاء المباراة بانتظار قرارات الاتحاد الإفريقي.