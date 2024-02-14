بالفيديو.. حادث سير مروع يودي بحياة 15 شخصا في مصر
بقلم نسرين محفوف
قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية إن 15 شخصا على الأقل قتلوا. وأصيب سبعة آخرون في تصادم عدة مركبات بمنطقة العامرية على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي السريع.
وذكرت مواقع مصرية أن الحادث وقع بمنطقة العامرية بالقرب من كوبري الثروة السمكية والمنطقة الحرة.
وحسبما نقل موقع “اليوم السابع” المصري، عن مصدر مسؤول، فإنه جرى نقل عدد من المصابين في الحادث. إلى مستشفى العامرية العام لتلقي العلاج اللازم، بينما تم توزيع الجثث على عدد من المشارح في الإسكندرية.
ووفقما ذكرت مواقع مصرية، فإن الحادث نجم عن تصادم بين سيارة نقل و4 سيارات أجرة (ميكروباص).
التريلا عجنت العربيات.. وفاة 15 وإصابة 7 في حادث صحراوي الإسكندرية pic.twitter.com/t5iZmIFRvA
— Cairo 24 – القاهرة 24 (@cairo24_) February 13, 2024
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