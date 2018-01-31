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بالفيديو …حادث مرور بالبليدة

أخبار الجزائر
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بقلم ليليا بن فرحات

تسبب حادث مرور صبيحة اليوم الأربعاء بالبليدة، في إنقلاب سيارة سياحية.

من جهتها تنقل عناصر الدرك الوطني لفتح الطريق ومصالح الحماية المدنية للتكفل بالجرحى.

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