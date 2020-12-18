بالفيديو.. حادث مرور خطير على مستوى حي الموز بباب الزوار

وقع اليوم الجمعة، حادث مرور خطير على مستوى حي الموز في باب الزوار بالجزائر العاصمة.

وحسب الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد انقلبت سيارة في الطريق المؤدي من حي الموز إلى الدار البيضاء.

ولم ترد لحد الساعة أي معلومات عن وقوع ضحايا في هذا الحادث المروري الخطير.

وتسبب الحادث في ضغط مروري على مستوى الطريق السريع حي الموز، بباب الزوار.

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