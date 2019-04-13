بالفيديو.. حارس “أتلتيكو” يحرم “بودبوز” من هدف عالمي !!

الرياضة
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بالفيديو.. حارس “أتلتيكو” يحرم “بودبوز” من هدف عالمي !! صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

حرم حارس فريق “أتلتيكو مدريد” الإسباني “يان أوبلاك” النجم الدولي الجزائري “رياض بودبوز” من هدف عالمي في اللقاء الجاري حاليا.

بين “الأتلتيكو” والضيف “سيلتافيغو” في الجولة ال32 من الدوري الإسباني على ملعب”واندا ميترو بوليتانو”.

وتصدى الحارس السلوفيني للروخي بلانكوس لمقصية رائعة قام بها نجم الخضر وصانع ألعاب فريق “سيلتافيغو”.

وأخرج “أوبلاك” الكرة إلى الركنية حارما صاحب الرجل اليُسرى السحرية من هدف في غاية الروعة.


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