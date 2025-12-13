بالفيديو.. حارس الإمارات يُفشل خطة شعال في ضربات الترجيح

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيديو” ، يظهر تفطن حارس منتخب الإمارات، للخطة التي وضعها نظيره في المنتخب الوطني الرديف، فريد شعال، في سلسلة ضربات الترجيح، بمنافسة لقاء المنتخبان في ربع نهائي البطولة العربية.

وفشل أبطال نسخة 2021، في بلوغ نصف النهائي. بعدما سقطوا بضربات الترجيح بنتيجة 6-7. اثر انتهاء الوقتين الرسمي والإضافي للمباراة على وقع التعادل الايجابي بهدف لكل طرف.

وفي الفيديو، الذي تم تداوله على نطاق واسع، يظهر شعال، وهو يعاين أسماء لاعبي الإمارات عبر قارورة ماء. والجهة المفضلة التي يسددون فيها ركلات الترجيح.

وفي احدى الضربات تفطن الحارس الإماراتي حمد المقبالي، للقارورة التي حضرها حارس شباب بلوزداد، وسارع إلى المطالبة من زميله سلطان عادل، تغيير مسار تسديدته.

ويظهر بعدها في الفيديو، اللاعب سلطان عادل، بعد تسجيله ضربة الجزاء في زاوية معاكسة، وتوجه شعال، إلى الزاوية التي اعتاد اللاعب الإماراتي التسديدة فيها. وهو يتجه إلى زميله حمد المقبالي، ليحتفل معه ويشكره على مساعدته في إفشال خطة شعال.