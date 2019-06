بالفيديو.. حارس الخضر يُتوج بدوري أبطال أوروبا لكرة اليد !!

وذلك بعد الفوز في النهائي على “فيزبريم” المجري بنتيجة 27-24.

وكان “حارس الخضر” رجل المباراة النهائية بفضل تصدياته الرائعة والمميزة التي سمحت لفريقه بآخذ الأسبقية والتتويج باللقب الأوروبي.

Wild celebrations from an ecstatic @HCVardar who cap off their season with the VELUX EHF FINAL4 title 🏆#veluxehfcl #ehffinal4 #hellocologne pic.twitter.com/nHMQCJgVrk

— EHF Champions League (@ehfcl) June 2, 2019