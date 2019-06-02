بالفيديو.. حارس الخضر يُتوج بدوري أبطال أوروبا لكرة اليد !!

توج الحارس الدولي الجزائري “خليفة غضبان” اليوم الأحد رفقة فريقه “فاردار” المقدوني بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة اليد.

وذلك بعد الفوز في النهائي على “فيزبريم” المجري بنتيجة 27-24.

وكان “حارس الخضر” رجل المباراة النهائية بفضل تصدياته الرائعة والمميزة التي سمحت لفريقه بآخذ الأسبقية والتتويج باللقب الأوروبي.