بالفيديو.. حارس الخضر يُتوج بدوري أبطال أوروبا لكرة اليد !!

توج الحارس الدولي الجزائري “خليفة غضبان” اليوم الأحد رفقة فريقه “فاردار” المقدوني بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة اليد.
وذلك بعد الفوز في النهائي على “فيزبريم” المجري بنتيجة 27-24.
وكان “حارس الخضر” رجل المباراة النهائية بفضل تصدياته الرائعة والمميزة التي سمحت لفريقه بآخذ الأسبقية والتتويج باللقب الأوروبي.
Wild celebrations from an ecstatic @HCVardar who cap off their season with the VELUX EHF FINAL4 title 🏆#veluxehfcl #ehffinal4 #hellocologne pic.twitter.com/nHMQCJgVrk
— EHF Champions League (@ehfcl) June 2, 2019
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