بالفيديو.. حارس “غلادباخ” يحرم “الملالي” من هدف مارادوني !!

يبدو أن اللاعب الدولي الجزائري “فريد الملالي” يُعول على أداء موسم في المستوى مع فريقه “أنجي” الفرنسي.
وذلك بعد المستوى الكبير الذي قدمه خريج مدرسة “أتلتيك بارادو” في المواجهة الودية التي جمعت فريقه ببوروسيا مونشنغلادباخ الألماني.
وقام “الملالي” بلقطة فنية رائعة عندما إنطلق من وسط الميدان مُسقطا المدافع الألماني لكن الحارس حرمه من هدف رائع.
ويُعتبر هذا الموسم الثاني للملالي مع الفريق الفرنسي بعد موسم أول لم يُشارك خلاله في الكثير من المباريات.
L'attaquant algérien d'Angers, Farid El Melali, a fait tomber un défenseur de Mönchengladbach en match amical 👌🇩🇿 @DZfoot #Teamdz pic.twitter.com/SCh39fYTnL
— Touabi Juba (@Jubaat) July 28, 2019
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