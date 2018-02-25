بالفيديو.. حارس فريق ألماني يتسبّب في أغرب هدف هذا الموسم !

صنع “فليكين” حارس مرمى نادي “دويسبورغ” الحدث يوم أمس بعد أن سُجّل في مرماه هدف غريب من طرف مهاجم “إنغلوشتات” وقد يكون الأغرب في هذا الموسم في مباريات دوري الدرجة الثانية في ألمانيا.

فالحارس لم يكن يبالي بما يحدث في المباراة وذهب إلى شباكه لكي يشرب قليلا من الماء.

قبل أن يهاجم الفريق الخصم الذي لم يجد صعوبة في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة الـ18 من عمر المباراة.

وتم تداول هذا الهدف في مختلف مواقع التواصل الإجتماعي ومختلف المواقع الرياضية العالمية تحت إسم “أغرب هدف” !

وعبرت الجماهير الألمانية على هذا الهدف بـ “هدف على طريقة لعبة الفيفا”.