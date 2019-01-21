بالفيديو.. حارس “لازيو” يحرم “أوناس” من هدف خيالي!

صنع الدولي الجزائري، آدم أوناس، الحدث خلال قمة الدوري الإيطالي بين ناديه “نابولي” و”لازيو روما”، والتي لُعبت سهرة أمس، الأحد.

ولفت اليساري الأنظار بلقطة رائعة مُباشرة بعد دخوله أرضية الملعب، حيث قام بإنطلاقة رائعة على الجناح الأيمن، ليختمها بمقصية رائعة.

وحرم الألباني “توماس ستراكوشا”، حارس مرمى “اللازيالي” نجم “بوردو” السابق من هز الشباك بطريقة أقل ما يُقال عنها بأنها عالمية.

يُذكر بأن خريج مدرسة “تور” شارك لمدة لم تتجاوز الـ10 دقائق، ولكنها كانت كافية للتأكيد بأنه يستحق فُرصا أكبر مُستقبلا.