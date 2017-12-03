بالفيديو.. حارس مرمى يسجل هدفا قاتلا على ميلان “غاتوزو”

الرياضة
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بالفيديو.. حارس مرمى يسجل هدفا قاتلا على ميلان “غاتوزو”
بقلم عبد النور حواز

سجل ألبيرتو بريجنولي حارس نادي “بينفينتو” الإيطالي، هدفا قاتلا في مرمى ميلان بالرأس في آخر ثواني المباراة اليوم الأحد.

ليُهدي التعادل لفريقه الصاعد هذا الموسم لدوري الدرجة الأولى الإيطالي، في الدقيقة 95 من عمر المُباراة للجولة 15 من الكالتشيو.

وكان أشبال المُدرب الجديد للميلان “غاتوزو” مُتفوقين بثنائية لهدف وحيد، لكن الحارس المُعار من اليوفي، منح فريقه تعادلا تاريخيا برأسية جميلة.

وصنع هدف حارس مرمى بينفينتو، الحدث في الصحف العالمية، حيث سارعت لنشره خاصة و أنه جاء على طريقة المُهاجمين الكبار.

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