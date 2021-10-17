بالفيديو.. حارس مرمى يعتدي بالضرب على زميله لتسببه في هدف

شهد الدوري الإيلرنلدي، حادثة فريدة من نوعها في الملاعب الأوروبية، كان بطلها حارس مرمى نادي جلينتوران، آرون مكاري.

وتعرض الحارس مكاري، للطرد بالبطاقة الحمراء، قبل عشرة دقائق عن نهاية المباراة التي جمعت فريقه جلينتوران، بنادي كوليرين (2-2).

ويأتي هذا بسبب اعتداء الحارس مكاري، على زميله بوبي بيرنز، بالضرب، محملا إياه مسؤولية الهدف الذي تلقاه، بسبب تضييعه للكرة.

وانتشر فيديو لهذه اللقطة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، محدثا ضجة كبيرة، كون هذه الحادثة تعتبر فريدة من نوعها في ملاعب كرة القدم.

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