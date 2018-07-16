بالفيديو… حافظوا على الأغذية من التلف والتسممات في الصيف

يأخذ الجزائريون عند ذهابهم إلى البحر مأكولات إما محضرة في المنازل أو يقومون بإقتنائها من الباعة المتجولين من المحلات القريبة من الشواطى.

لكن الكثير يغفل من خطورة تعريض هذه المأكولات لأشعة الشمس، ما يجعلهم عرضة للتسممات الغذائية الخطيرة.

وتحدث فتحي بن أشنهو، طبيب عام، في بلاطو قناة “النهار”، أن فصل الصيف يعرف إرتفاعا في درجات الحرارة وكثرة البكتيريا وهذا بوجود المواد الغذائية.

وأضاف بن أشنهو، أن البكتيريا تتكاثر بسرعة كبيرة، خاصة وأن الكثير ينقل المأكولات في علب بلاستيكية لساعات طويلة، ما يجعل التسممات متعددة.