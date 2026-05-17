بالفيديو.. حافلة “سوسطارة” تجوب شوارع العاصمة احتفالا بكأس الكونفدرالية

شهدت شوارع العاصمة، مساء اليوم، أجواء احتفالية مميزة بعد خروج فريق اتحاد الجزائر للاحتفال بالتتويج بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية “الكاف”، على متن حافلة مكشوفة، وسط حضور جماهيري غفير.

وانطلقت الحافلة من ملعب 5 جويلية، لتمر على عدد من معاقل الفريق العاصمي، على غرار سوسطارة وبولوغين وعدة أحياء بالعاصمة، حيث احتشد الأنصار لاستقبال اللاعبين والاحتفال معهم بهذا الإنجاز التاريخي.

وعرفت مختلف المحطات أجواء استثنائية، إذ رفع المشجعون الأعلام ورددوا الأهازيج والأغاني الخاصة بالنادي. في مشهد يعكس الشعبية الكبيرة التي يحظى بها فريق “سوسطارة”.

كما حرص اللاعبون والطاقم الفني على مشاركة الأنصار فرحة التتويج والتقاط الصور التذكارية معهم.

وتحوّلت شوارع العاصمة إلى كرنفال رياضي حقيقي، بعدما صنعت جماهير الاتحاد أجواء مبهرة احتفالاً باللقب الذي عاد به رضواني وزملاؤه من مصر.