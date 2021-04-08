بالفيديو.. حاليلوزيتش يفضح المغاربة ويكشف عن غضبهم من تتويج الخضر!

الرياضة
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بالفيديو.. حاليلوزيتش يفضح المغاربة ويكشف عن غضبهم من تتويج الخضر!
بقلم يونس رزيق

كشف المدرب البوسني للمنتخب المغربي وحيد حاليلوزيتش عن غضب المغاربة عقب تتويج المنتخب الجزائري بلقب كأس أمم إفريقيا 2019.

ونشط المدرب البوسني ندوة صحفية اليوم الخميس للحديث عن إختتام التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2021 قائلا:

“الجميع هنا وحتى رئيس الجامعة غاضبون وقلقون بشدة فقط لأن الجزائر هي من فازت بكأس إفريقيا، أنتم تفضلون الآن الفوز بكأس إفريقيا على الفوز بكأس العالم”.


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