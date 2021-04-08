بالفيديو.. حاليلوزيتش يفضح المغاربة ويكشف عن غضبهم من تتويج الخضر!
كشف المدرب البوسني للمنتخب المغربي وحيد حاليلوزيتش عن غضب المغاربة عقب تتويج المنتخب الجزائري بلقب كأس أمم إفريقيا 2019.
ونشط المدرب البوسني ندوة صحفية اليوم الخميس للحديث عن إختتام التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2021 قائلا:
“الجميع هنا وحتى رئيس الجامعة غاضبون وقلقون بشدة فقط لأن الجزائر هي من فازت بكأس إفريقيا، أنتم تفضلون الآن الفوز بكأس إفريقيا على الفوز بكأس العالم”.
الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=982574
-
واصلت شرطة سيدي بلعباس تجسيد مبادرة التوأمة الأمنية بين أمن الولايات التي أطلقتها خلال شهر فيفري المنصرم.
وحسب بيان لذات المصالح، فقد تم تنظيم نشاطات مشتركة…
-
قام البنك الوطني الجزائري "BNA"، اليوم الخميس، بتدشين سبع وكالات رقمية جديدة، عبر ست ولايات من التراب الوطني.
ويتعلق الأمر بكل من وكالة بومرداس "645"، وكالة…
-
نظمّت الجمعية الثقافية الإجتماعية لتفعيل المجتمع المدني بولاية تمنراست، يوما تكوينيا لفائدة فعاليات المجتمع المدني.
وتم تنظيم اليوم التكويني تحت شعار "التكوين مهم لتحسين الأداء الجمعوي"،…
التعليقات (0)