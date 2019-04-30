بالفيديو.. حاليلوزيتش يكشف ماذا حدث بعد إستدعاء سليماني !!

تحدث المدرب الحالي لفريق “نانت” الفرنسي “وحيد حاليلوزيتش” عن النجم الدولي الجزائري لفريق “فنربخشة” التركي “إسلام سليماني”.

وقال “حاليلو” خلال حواره المطول مع قناة “بيين سبورتس”:”تغيرت العديد من الأمور عند وصولي إلى المنتخب الجزائري”.

“وضعت بعض التعليمات التي يجب أن يحترمها الجميع، وعندما تكون ناخبا وطنيا عليك أن تختار أفضل اللاعبين سواء كان محليا أو محترفا”.

“تفاجأ الجميع عندما إستدعيت إسلام سليماني لأول مرة وهو ينشط في نادي محلي، وفضلته على لاعبين دوليين”.

“أنا على علاقة ممتازة مع عدة لاعبين الذين يتصلون بي، وقد عملنا بطريقة ممتازة رغم صعوبة الأمور لكن الإحترام كان متبادل”.