بالفيديو.. “حاليلوزيتش” يُطالب بتغيير حساس في كرة القدم !!

أبدى مدرب نادي نانت الفرنسي البوسني وحيد حاليلوزيتش، رغبته في منع وإيقاف فترة التحويلات الشتوية المعهودة كل موسم بشكل كامل.

وعبر الناخب الوطني الأسبق عن هاته الرغبة قائلا:”ما حدث هذا الميركاتو أفسد عمل 3 أشهر كاملة وأتمنى إيقافه لأنه جريمة”.

وأضاف “حاليلو”:”هنالك أسماء غادرت الفريق الأمر الذي أفسد كل العمل الذي قمنا به، وهو ما جعل وضعيتنا مُعقدة في البطولة”.

يذكر أن البوسني يتواجد في وضعية صعبة ناديه، خصوصاً عقب وفاة لاعبه “سالا” الذي كان على وشك الإنتقال لإنجلترا.