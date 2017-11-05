بالفيديو..”حبس” خاص للحراقة الجزائريين بسردينيا

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بالفيديو..”حبس” خاص للحراقة الجزائريين بسردينيا
بقلم إيمان علي إسماعيل

قرّرت السلطات الإيطالية ،إعادة فتح سجن ماكومار،وتخصيصه للشباب الحراقة الجزائريين،وزجهم به قبل إعادة ترحيلهم الى الجزائر.

وقال وزير العلاقات العامة بسردينيا، فليبو ماكومارو، في تصريح حصري لتلفزيون “النهار”، إن السلطات الايطالية ستصادق على العديد من الاجراءات.

من بينها إعادة فتح سجن ماكومار، وتخصيصه للحراقة الجزائريين الذين سيصلون الى سردينيا، حيث سيتم سجنهم به لمدة أسبوع.

وأشار وزير العلاقات العامة خلال تصريحاته،أن كل حراق سيلقى عليه القبض،سيقضي مدة أسبوع بالسجن المذكور ثم ترحيله مباشرة الى الجزائر.

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