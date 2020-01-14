بالفيديو.. حبيب باي يهاجم الجزائريين: “لهذا السبب يستحق ماني الكرة الذهبية”

هاجم اللاعب السنغالي السابق حبيب باي الناخب الوطني جمال بلماضي، والصحفي الجزائري نبيل جليط بعد إنتقاذهم لجائزة الكرة الذهبية التي عادت للاعب السنغالي ساديو ماني.

ونزل الناخب الوطني جمال بلماضي ضيفا على قناة كنال+ الموجهة لسكان إفريقيا الداخلية للحديث عن تتويجات الكاف أين دار حديث متعصب بين محللي بلاطو “مواهب إفريقيا”

وقال حبيب باي بخصوص تتويج مواطنه ساديو ماني بالكرة الذهبية الإفريقية:

“ماني يستحق الكرة الذهبية الإفريقية لأنه فاز بكل الألقاب سنة 2019 بإستثناء لكب كأس أمم إفريقيا التي وصل فيها للمباراة النهائية، كما أنه إحتل المركز الثاني في البريمرليغ مع ليفربول، كما حقق لقب رابطة أبطال أوروبا مع ناديه”

“ما يفعله ساديو ماني مع ناديه خارق للعادة مع محمد صلاح وفيرمينيو، وهو ما جعله من بين أفضل لاعبين في أوروبا”.

ودافع الناخب الوطني جمال بلماضي على لاعبه رياض محرز الذي حرم من الكرة الذهبية الإفريقية بالرغم من تتويجه بكأس أمم إفريقيا مع الخضر ليرد عليه اللاعب السنغالي حبيب باي قائلا:

“محمد صلاح سجل 22 هدف وفاز بنفس عدد الألقاب مع ماني بإستثناء كأس أمم إفريقيا مع المنتخب المصري الذي خرج من الدور ربع النهائي، لذلك أعتقد أنه يستحق المرتبة الثانية”.

فيما تدخل الصحفي شارل مبويا للمقارنة بين وضعية محرز واللاعب يايا توريه الذي حرم من الكرة الذهبية سنة 2015 بالرغم من تتويجه بلقب كأس أمم إفريقيا مع منتخب ساحل العاج إلا أن جائزة الكرة الذهبية عادة للاعب الغابوني بيير إميريك أوباميانغ.