بالفيديو.. حجام يسجل هدفا “مارادونيا”

بصم مدافع “الخضر” خوان حجام، مساء اليوم الأحد، رفقة ناديه يونغ بويز السويسري، على هدف عالمي، على طريقة أسطورتا الكرة الأرجنتينية دييغو مارادونا وليونيل ميسي.

وشارك حجام، بمناسبة لقاء ناديه أمام المضيف سيرفيت، اساسيا، ضمن الجولة الـ 15 من الدوري السويسري، والذي انتهى بالتعادل الايجابي بنتيجة 4-4.

وحينما كان الفريقان متعادلان بـ 3-3، استلم الدولي الجزائري. الكرة في النصف الثاني من قرابة منتصف الملعب، وانفلت من رقابة 3 لاعبين. وراوغ الرابع ثم الخامس والسادس والسابع، قبل أن يسدد كرة يسارية قوية سكنت شباك حارس نادي سيرفيت.

ورفع بذلك، حجام، رصيده إلى 6 مساهمات تهديفية في 15 مباراة هذا الموسم ضمن “السوبر ليغا” السويسرية. بتسجيله هدفين وتقديمه 4 تمريرات حاسمة. ليتصدر قائمة أكثر المدافعين مساهمة في الأهداف، في الدوري السويسري.