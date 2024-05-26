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الرياضة

بالفيديو.. حجام يشارك احتفالات تتويج يونغ بويز بالدوري السويسري

بقلم عزيز طالبي
بالفيديو.. حجام يشارك احتفالات تتويج يونغ بويز بالدوري السويسري
حجام
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شارك الدولي الجزائري جوان حجام، اليوم الأحد، احتفالات نادي يونغ بويز بعد التتويج بالدوري السويسري، و كان ذلك في شوارع جنيف والمدن المجاورة.

واحتفل جوان حجام، متوشحا بالعلم الجزائري في معقل الفريق السويسري قبل أن يجول الشوارع بحافلة خاصة.

وكان حجام قد فاز في مباراة أمس التي جرت بين يونغ بويز و نادي  وينترثور، بثلاثية نظيفة، أين سجل هدفا شخصيا له.

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