بالفيديو.. حجز أزيد من 3 كلغ من الكوكايين داخل أحد المساكن بأم البواقي

تمكنت عناصر فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات، التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأم البواقي. من توقيف شخص وحجز كمية معتبرة من المخدرات الصلبة (كوكايين) قدرت بـ 3,70كلغ.

وجاءت القضية على إثر معلومات أمنية استقتها عناصر الفرقة، مفادها حيازة شخصين لكمية من المخدرات الصلبة (كوكايين). وتخزينها على مستوى أحد المساكن بمدينة عين فكرون، لغرض البيع والمتاجرة فيها بطريقة غير مشروعة.

وعلى الفور وبعد اتخاذ كافة الاجراءات الأمنية والقانونية بالتنسيق مع نيابة محكمة عين فكرون. تم تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيف أحدهما وبتفتيش مسكنه بمدينة بعين فكرون.

وقد تم ضبط ثلاث قوالب بوزن3،07كلغ من المخدرات، ليتبين بعد عرضها على الخبرة الأولية أنها مادة الكوكايين .

وحول المشتبه فيه البالغ من العمر 37 سنة، إلى مقر الشرطة حيث اتخذت في شأنه جميع الاجراءات القانونية. مع تقديمه امام نيابة محكمة عين فكرون بعد أن أنجز ضده ملف جزائي عن قضية انشاء جماعة إجرامية منظمة لغرض استراد،. تخزين مخدرات صلبة (كوكايين) لغرض العرض على الغير. والبيع بطريقة غير مشروعة، كما يبقى المشتبه فيه الثاني في حالة فرار.