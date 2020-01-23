بالفيديو.. حجز حاوية من الألعاب النارية بالميناء الجاف لوادي السمار

حجزت مفتشية الجمارك الصنوبر البحري بالعاصمة اليوم حمولة بداخلها ألعاب نارية كانت قادمة من الصين تقدر قيمتها ب50 مليون دينار.

هذه الحمولة كانت مخبأة داخل حاوية بطول 40 قدما على مستوى الميناء الجاف بالمنطقة الصناعية لوادي السمار.

و تم خلال العملية حجز 750 علبة تحتوى على 100.000 وحدة من الألعاب النارية وسط لفائف بلاستيكية موجهة للتعليب.

حمولة قادمة من الصين عبورا بمالطا متمثلة في حاوية بطول 40 قدما تم التأكيد بخصوصها على مستوى التصريح الموجز على أنها مواد موجهة للتعليب.